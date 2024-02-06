المركز الكاثوليكي يكرم عمرو الليثي ومنى زكي وخالد النبوي بدورته الـ٧٢

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، احتفالية لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

وقد اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي وذلك لمشواركم الإعلامي الثري، الفنان خالد النبوي جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل «رسالة الإمام»

الفنانة مني زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي عن دورها في مسلسل «تحت الوصاية»

موعد الاحتفالية

وتقام الاحتفالية الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٤.. بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان».

وفي سياق آخر احتفل برنامج "واحد من الناس"،في حلقة دينية خاصة، في هذه الأيام المباركة، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج

عمرو الليثي يستضيف الشيخ الرزاق والمنشد الديني محمود هلال



واستضاف الإعلامي د.عمرو الليثي، كلًا من الشيخ الرازق، والمنشد الديني محمود هلال.



وتناولت الحلقة، رحلة الإسراء والمعراج، وما في هذه الليلة من الخير والبركات والنفحات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحجم المعجزات ما بين الإسراء والمعراج، والحكم والمعجزات في هذه الرحلة المباركة.

مواعيد عرض برنامج واحد من الناس

برنامج "واحد من الناس" تعرضه قناة "الحياة" في العاشرة مساء الأحد والإثنين من كل أسبوع.