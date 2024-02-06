نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا جبر ضيفة شرف "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة راندا جبر، بداية عرض الفيلم الجديد “السيستم” والذي سيبدأ عرضه تجاريا الاربعاء القادم.



رندا تقدم فيه مشاركة خاصة من خلال دور مدربة نفسية أو لايف كوتش تساعده في التخلص من فوبيا خوفه من السيدات الجميلات.



اعربت راندا، عن سعادتها بمشاركتها في العمل خصوصا أنه مقتبس من أحد الأفلام الناجحة جدا في تاريخ السينما العربية والمصرية الا وهو فيلم البحث عن فضيحة والذي سيتم اهداؤه من أسرة الفيلم للنجم والزعيم عادل امام وسيضم الفيلم في نهايته اغنية للنجم ابو تشاركه في التمثيل بها زوجته نيهال لهيطة.

ابطال فيلم السيستم



وسيسجل الفنان احمد الفيشاوي والفنانة ميس حمدان اغنية دعائية للفيلم غدا الأربعاء

الفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري ويلعب بطولته النجوم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وميس حمدان ونسرين طافش ورندة جبر وبسنت شوقي ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق واحمد فهيم وراجية محمود ويارا عزمي ومن إنتاج كريم الشربيني وخالد ابراهيم وايهاب منير.

نبذة عن الإعلامية والممثلة راندا جبر



إعلامية وممثلة اردنية ولدت 10 أكتوبر في عمان الأردن من أصول فلسطينية خريجة كلية الإعلام من جامعة أبوظبي بعد تخرجها عملت في تلفزيون أبو ظبي مساعدة مخرج انتقلت رندا بعد ذلك إلى قناة ” العربية” عام حيث عملت مُعِدَّة برامج اقتصادية ومقدمةً للنشرة الجوية ومحررةً للنشرة الإخبارية خلال ذلك قدمت قدَّمت فقرات في “صباح العربية”، ونجحت به في تقديم مئات المقابلات المتميزة مع كبار النجوم في الوطن العربي والعالم في مجالَيْ الغناء والتمثيل.و مع بداية عرض برنامج “صباح الخير يا عرب” على MBC، انضمت رندا جبر لفريق البرنامج وأصبحت المسؤولة الفنية عن هذا البرنامج؛ فصارت تقدِّم أسبوعيًّا مقابلات مع كبار نجوم الفن العربي والعالمي عبر شاشة وتلفزيون العرب. وتميزت خلال هذه الفترة تميزا لافتا بالعديد من اللقاءات الفنية مع كبار النجوم في العالم العربي، بل والتقت ببعض نجوم بوليود وهوليود، وأطلق عليها زملاؤها لقب ” صديقة النجوم ” وفي عام 2017 استقالت رندا جبر من الـ MBC، والتحقت في نفس العام بتلفزيون دبي وانضمت لفريق برنامج ذا انسايدر بالعربي وخلال عملها الإعلامي خاضت رندا بعض التجارب الفنية الخجولة تمثيلا وإنتاجا، فقد أنتجت فيلم “أبو محمد ” وهو فيلم روائي قصير، وشاركت بعدة مشاهد في مسلسلين مصريين