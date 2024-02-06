نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول المخرج معوض إسماعيل العرض الخاص لفيلمه "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المخرج معوض إسماعيل، للإحتفال بالعرض الخاص لفيلمه "درويلة"، والذي ينافس به موسم أفلام بإحدى السينمات التجمع الخامس.

أحداث فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

الأغنية من كلمات وألحان محمد دياسطي، توزيع وميكس وماستر محمد خالد.

أبطال فيلم درويلة

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.