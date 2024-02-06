نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطربة أصيل هميم تعلن عن ميني ألبوم جديد بعنوان " تكفى لا تزعل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة أصيل هميم، عن إطلاق ميني ألبوم جديد لها بعنوان " تكفي لا تزعل "، كلمات الامير سعود بن عبدالله توزيع موسيقي سيروس زيد نديم.



اغنية "شوفوا حبيبي" كلمات علي مساعد توزيع بشار سلطان، ورده حمراء كلمات احمد علوي، توزيع زيد عادل اشراف عام خالد ابومنذر.

يذكر أن آخر أعمال اصيل هميم أغنية احساس التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات انور المشيري ومن الحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات الأغنية

تحتاج لك روحي

لنّك نِفَس روحي

وْمن غيرك الدنيا

ما عيشها بروحي

شايل في قلبي شوق

ما مَر على مخلوق

ياخذني من هالناس

ويْطيـر فيني فوق

غايب شغلت البال

وإن جيت نفس الحال

توحشنـي مو بيـدي

وْما بـه سبـب ينـقال

من قال احبك موت

وَجه وْ عيون وْ صوت

آنا احبك حب

ممكن يصحّي الموت

تـمسكنـي إيـد بْـإيـد

نارك في جوفي إتزيد

هـذا وانـا ويـَّاك…

يا كيف وإنتَ بعيد؟!

إحساس وهالإحساس

غيـر اللي عنـد النـاس

ما يـشبَـه إلاّ الـروح

وْحاجَـتـهـا للأنـفـاس

معلومات عن اصيل هميم

اصيل هميم مغنية عراقية ولدت في بغداد وهي ابنة الموسيقار كريم هميم. احترفت الغناء في عمر الثانية والعشرين فقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية كما شاركت في غناء مجموعة من شارات المسلسلات.

مشاركة اصيل هميم في برنامج نجوم العرب

شاركت في برنامج نجوم العرب على قناة إم بي سي 1 مع فريق المشرق العربي. وكانت قد أطلقت أغنية منفردة بعنوان «بلاني زماني»، وهي مغنية تعتني بجودة الفن، وذلك الأمر الذي أرشدها وعلمها إياه والدها، انفردت بأغنية خاصة بها من ألبوم راشد وأحبابه بعنوان راضي بتعذيبي، من كلمات الشاعرة الإماراتية مشاعر دبي وألحان الإماراتي فايز السعيد.