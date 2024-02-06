نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش في أحدث ظهور من كواليس "مسار إجباري".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد داش، خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث يواصل تصوير مسلسله الجديد،"مسار إجباري"، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.





أحمد داش في كواليس "مسار إجباري"

وشارك أحمد داش، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسله مسار إجباري، وعلقعلى الصور قائلًا: "مسلسل مسار إجباري رمضان 2024، إن شاء الله".









أحداث مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" في اطار دراما تشويقية، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024، والعمل تأليف ورشةكتابة، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته بسمة وصابرين.





آخر أعمال أحمد داش



حقق أحمد داش خلال موسم رمضان الماضي حالة من الانتعاشة الفنية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل “جعفر العمدة”، وهو بطولةمحمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم،فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومنتأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

قصة جعفر العمدة



يحكي المسلسل قصة جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الممثل محمد رمضان، وهو رجل أعمال شهير بتعدد زيجاته، إذ تزوج 4 مرات، ولكنهيواجه أزمة عائلية صادمة بعد اختطاف ابنه الوحيد من قبل عدوه الذي يريد الانتقام من العمدة وجعل نسل عائلته يجف، ومن ثم، يتعرفجعفر على عايدة ويقع في حبها حد الجنون، ولكن تكون قصة حبهما محفوفة بالمخاطر، خصوصًا بعد عودة ابن جعفر العمدة منالاختطاف، حيث يدعي جعفر أمام والدة الطفل أنه توفي ليسقط أي شكوك حول عدم صحة الحادثة، لكن يتم اكتشاف الحقيقة ويعود الابنمرة أخرى في ظل صراع شديد بين الحقائق والأكاذيب وبين الحب الحقيقي والمزيف

الصندوق



كما واصل النجاح بالمشاركة في مسلسل "الصندوق " تدور أحداثه خلال الاحتفال بعيد ميلاد «ريم» مع وصول هدية غامضة عبارة عنصندوق غريب يضم محتويات غير مفهومة ورسائل تطلب إنقاذ شخص قبل أن يُقتل وتتسارع الأحداث بصورة كبيرة ويدفع الفضولالأصدقاء الثلاثة «ريم»، «يوسف»، «ياسين» للبحث في محتويات الصندوق ومحاولة كشف غموض ما فيه من رسائل غامضه.





أبطال مسلسل الصندوق





وجسد أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق شخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ودارت أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.