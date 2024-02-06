نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. تعرف على سبب وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم كوميديانات نجوم الزمن الجميل وهو الفنان إلياس مؤدب، والذي ولد في مثل هذا اليوم 6 فبراير عام 1916، ورحل عن عالمنا في 28 مايو 1952.

من هو إلياس مؤدب؟

هو ممثل مصري إلياس مؤدب ولد في 6 فبراير 1916 وتوفي في 28 مايو 1952)، واسمه الحقيقي إيليا مهدب ساسون ممثل كوميدي مصري، اشتهر في السينما المصرية وهو من أب أصوله ترجع لمدينة حلب في شمال الشام وأم مصرية من مدينة طنطا في محافظة الغربية وهو يهودي الديانة.

سبب وفاة إلياس مؤدب

بدأ عمله في تصليح الساعات، ثم عمل كمونولوجست في الأفراح الخاصة واشتهر باللهجة الشامية، إلى أن تعرف على بشارة واكيم وكان إلياس دائما يشكو من صداع شديد يصيبه باستمرار، ويذهب إلى الأطباء كل يوم ليبحثوا له عن سبب هذا الصداع، وعجز الأطباء عن معرفة السبب إلى أن اكتشف أحدهم بأنه مريض بخراج في المخ، ونصحه بإجراء عملية جراحية، ولكنه توفي رغم نجاح العملية في يوم 28 مايو عام 1952.

أعمال إلياس مؤدب

حبيب العمر مع فريد الأطرش وسامية جمال وإسماعيل ياسين عام (1947).

الستات عفاريت مع ليلى فوزي ومحمود المليجي وإسماعيل يس عام (1948).

الروح والجسد مع كاميليا ومحمد فوزي وكمال الشناوي وشادية عام (1948).

عنبر مع ليلى مراد وأنور وجدي وعزيز عثمان وإسماعيل يس عام (1949).

كلام الناس مع شادية وإبراهيم حمودة عام (1949).

منديل الحلو مع تحية كاريوكا وعبد العزيز محمود وماري منيب عام (1949).

شارع البهلوان مع كاميليا وإسماعيل يس وكمال الشناوي عام (1949).

ليلة العيد مع إسماعيل يس وشادية ومحمود شكوكو (1949).

عيني بترف مع تحية كاريوكا وكارم محمود ومحمود المليجي (1950).

ست الحسن مع سامية جمال وليلى فوزي وكمال الشناوى وهدى سلطان (1950).

بنت باريز مع ليلى فوزي ومحمد فوزي وتحية كاريوكا (1950).

فلفل مع إسماعيل يس ولولا صدقي وماجدة (1950)

البطل مع إسماعيل يس وتحية كاريوكا (1950).

سيبوني أغني مع صباح وإسماعيل يس وسعد عبد الوهاب (1950).

قسمة ونصيب مع عزيزة أمير ويحيى شاهين وتحية كاريوكا سنة (1950).

فايق ورايق مع كارم محمود وإسماعيل يس وتحية كاريوكا عام (1951).

قطر الندى مع شادية وأنور وجدي وإسماعيل يس عام (1951).

البنات شربات مع أحلام وإسماعيل يس وسراج منير عام (1951).

حلال عليك مع إسماعيل يس واستيفان روستي وثريا حلمي عام (1952).

النمر مع أنور وجدي ونعيمة عاكف وزكي رستم عام (1952).

بيت النتاش هو آخر أفلامه فمات وهو يصوره مع شادية وإسماعيل يس وعبد الفتاح القصري وقام باخراجه حسن حلمي.