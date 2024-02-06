نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمس.. "عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس يحقق إيرادات 34 ألف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم النجمة إسعاد يونس “عصابة عظيمة” للمخرج وائل إحسان، إيرادات ضيئلة والتي تشاركه به ضمن موسم أفلام يناير لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، يعتبر العمل عودة للفنانة إسعاد يونس للسينما بعد غياب 13 سنة.

احتل فيلم “عصابة عظيمة” المركز العاشر في شباك الإيرادات، حيث سجل مساء أمس الأثنين إيرادات بلغت 34 ألفًا و581 جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



أحداث فيلم عصابة عظيمة



يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.