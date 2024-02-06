نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهدد بالسحب.. فيلم "ليلة العيد" لـ يسرا يحتل المركز قبل الأخير ويحقق 16 ألف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع فيلم النجمة يسرا “ليلة العيد” للمخرج سامح عبد العزيز، في شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات ضيئلة وتصدر المركز الحادي عشر في شباك الإيرادات، حيث سجل مساء أمس الأثنين إيرادات بلغت 14 ألفًا و965 جنيه، مما يجعله مهدد بالسحب، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

أحداث فيلم “ليلة العيد”



فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”



فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.