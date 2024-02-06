نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء والدة تارا عماد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء والدة الفنانة تارا عماد، ويقام حاليًا عزاء الراحلة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا السبت الماضي 3 فبراير.

وقدم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على تقديم واجب العزاء في الراحلة والدة الفنانة تارا عماد، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

نجوم الفن في عزاء والدة تارا عماد

وشهد عزاء والدة تارا عماد حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم: أحمد حاتم، نور خالد النبوي، مايان السيد، أميرة أديب، علي السبع، ميار الغيطي، مي الغيطي، نيللي كريم، أحمد والي، أشرف زكي وغيرهم من نجوم الفن.

وفاة والدة تارا عماد

وكانت قد أعلنت تارا عماد وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".