نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تنهار بسبب تعرضها للتحرش.. تفاصيل الحلقة الـ 8 من "بين السطور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة 8 من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف في بداية الحلقة وهي تواسي جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا) بسبب تشويه سمعته على السوشيال ميديا.

وتقابل سلمى أبو ضيف جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا) لتطلب منه يظهر معها في البرنامج، وبعدها يعرف من مدير أعماله يحيى ( باسل الزارو) أن هند تسببت في تشويه سمعته ببرنامجها.

وتحاول سلمى أبو ضيف تواسيه بسبب انهياره من البكاء وصدمته في هند ( صبا مبارك) وبعدها يحاول يتحرش بـ سلمى أبو ضيف، ولكنها توقفه عند حده، ويطردها من سيارته.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض على قناة MBC الساعة 5 مساء، وعلى قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم العمل عدد كبير من النجوم من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتعد أول بطولة مطلقة لـ سلمى أبو ضيف في الدراما التلفزيونية.

نجوم مسلسل بين السطور

ويذكر أن يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

وجدير بالذكر أن قصة مسلسل بين السطور تدور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعدتورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.