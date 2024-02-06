نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل بيته بالرياض.. النجم احمد سعد يوجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على تقديرها واهتمامها بالفنانين المصرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان احمد سعد عن احترامه للملكه العربيه السعودية نظرا لتقديرها للفن العربي ودعمها للفنون والثقافة نظرا لمشروعها الفني وحبها للفنون خاصة الفن المصري.



ونشر احمد سعد عدد من صوره داخل منزله بالسعودية عبر حسابه الشخصي، وعلق عليها قائلًا: "أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبيرلدعم الفنون والثقافة

أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي

ايوة الناس دي مشروعها عظيم لانهم فهموا قيمه الفن".

واستكمل سعد حديثه قائلًا:" والمواهب في جميع المجالات شكرًا كمصري وشكرًا كفنان

السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب ".

وفي نهاية حديثه قال سعد:" في كل شارع وزقاق وبيت لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم

زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح

بيقولوا ( عندنا ) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات

ويكبر الانسان بموهبته كأنه ببلده

رينا يحفظكم ويقدركم علي اللي جاي".