نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. أبو يطلق الأغنية الرسمية لفيلم "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان أبو، أجدد أعماله الغنائية "سستمها" بشكل فيديو كليب مصور، يعد الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم".



ويشهد الفيلم ظهورا خاصا لأبو مع زوجته نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل اسم "سستمها"، ويتغنى فيها بكلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام اميل.

ظهور استثنائي لـ أبو وزوجته نهال لهيطة

ويضع أبو لمسته الخاصة في أحداث الفيلم بظهور استثنائي رفقة زوجته نهال في مشهد الفرح الختامي للفيلم والذي ظهرت مقتطفات منه خلال الكليب الرسمي لأغنية الفيلم.

تفاصيل فيلم السيستم

ويقدم فيلم "السيستم" جرعة كوميدية مركزة، وتدور أحداثه حول حكاية رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، ويجمع الفيلم في بطولته نخبة من نجوم السينما والدراما بمشاركة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، بجانب كل من نسرين طافش ومحمد علي رزق وميس حمدان. والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

أبطال فيلم السيستم يحتفلون بالعرض الخاص للعمل

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي وأبطال فيلم السيستم بالعرض الخاص للفيلم، وذلك في إحدى السينمات الكبرى بالتجمع الخامس، وحضر العرض كل من نسرين طافش وأحمد الفيشاوي ومحمد علي رزق وغيرهم.

فكرة فيلم السيستم

وفكرة الفيلم ليست جديدة بل تم تقديمها في أكثر من عمل سابق، ولكن أحداث الفيلم مقتبسة بشكل كبير من فيلمين أمريكيين وهما Crazy Stupid Love وHitch، وهو ما أكده صناع الفيلم أثناء التحضير له، حيث أوضحوا أن الأحداث متشابهة مع هذين الفيلمين.

فيلم “السيستم”



ويعد عرض فيلم “السيستم” سيكون للفنان أحمد الفيشاوي فيلمان في السينمات، فهو يعرض له في السينمات حاليًا فيلم “عادل مش عادل”، وسيكونف فيلم “السيستم” هو الثاني له في نفس الموسم، كما أنه يقوم حاليًا بتصوير فيلم “بنقدر ظروفك”.

ويشهد فيلم “السيستم” عودة طارق لطفي للسينما بعد غياب 5 سنوات، حيث كان آخر أفلامه “122” الذي عُرض في السينمات عام 2019، ويشهد الفيلم “ أول تعاون بين الثنائي طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، حيث لم يسبق لأي منهما العمل مع الآخر في أي عمل سينمائي.