نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يشوق جمهوره لإطلاق أغنية "عربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم محمد رمضان، الفيديو التشويقي الأول لأجدد أعماله الغنائية "عربي"، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور.



ويظهر محمد رمضان خلال "الفيديو الدعائي" للأغنية بلوك مميز ممسكًا نسرًا، في وقفة ترمز إلى الشموخ العربي الأصيل، واعتزازا بتراث الصحاري وتربية النسور لدى العرب.

ويقول رمضان خلال مطلع الأغنية "سلامو عليكو هلا هلا بيكو"، وترك رمضان الباب مفتوحا لخيال الجمهور لتخيل شكل وفحوى الأغنية المصورة، والتي ينوي إطلاقها رسميا خلال أيام.



وتأتي هذه الأغنية بالتزامن مع اختيار محمد رمضان اليوم رسميًا سفيرا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي وقت لاحق، كان قد روج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة والذي سيذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

كلمات أغنية عربي

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.