نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «حق عرب»، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.



أبطال مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها “العوضي" لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث.

البطولة المطلقة لـ أحمد العوضي

ويذكر ان أحمد العوضى شارك في بطولة "حق عرب" بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحًا كبيرًا في العملين.

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، يعرض للفنان أحمد العوضى حاليًا في السينمات فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

اخر اعمال أحمد العوضى

وكان اخر اعمال أحمد العوضى في رمضان هو مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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