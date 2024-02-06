إنجي وجدان تقدم واجب العزاء في والدة تارا عماد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء والدة الفنانة تارا عماد، ويقام حاليًا عزاء الراحلة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا السبت الماضي 3 فبراير.

حرصت الفنانة إنجي وجدان، على تقديم واجب العزاء في الراحلة والدة الفنانة تارا عماد، وموآساة صديقتها والتي ظهرت وهي في حالة انهيار على فراق والدتها، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

نجوم الفن في عزاء والدة تارا عماد

وشهد عزاء والدة تارا عماد حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم: أحمد حاتم، نور خالد النبوي، مايان السيد، أميرة أديب، علي السبع، علا رشدي، هدى المفتي، إنجي وجدان، ميار الغيطي، مي الغيطي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، أحمد والي، أشرف زكي وغيرهم من نجوم الفن.

جنازة والدة تارا عماد

شُيعت عقب صلاة ظهر يوم الأحد الماضي الموافق 4 فبراير، جنازة والدة الفنانة تارا عماد من مسجد الشرطة بـ الشيخ زايد.

وفاة والدة تارا عماد

وكانت قد أعلنت تارا عماد وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

