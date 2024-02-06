نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. سبب اتهامه بالجاسوسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم كوميديانات نجوم الزمن الجميل، وهو الفنان إلياس مؤدب، والذي ولد في مثل هذا اليوم 6 فبراير عام 1916 ورحل عن عالمنا في 28 مايو 1952.

من هو إلياس مؤدب؟

هو ممثل مصري إلياس مؤدب ولد في 6 فبراير 1916 وتوفي في 28 مايو 1952)، واسمه الحقيقي إيليا مهدب ساسون ممثل كوميدي مصري، اشتهر في السينما المصرية وهو من أب أصوله ترجع لمدينة حلب في شمال الشام وأم مصرية من مدينة طنطا في محافظة الغربية وهو يهودي الديانة.

اتهام إلياس مؤدب بالجاسوسية





في عام 1948 تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل ودعت اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الهجرة إلى إسرائيل، وكان ذلك العام عامًا صعباٌ على اليهود في مصر، حيث وجهت السلطات المصرية الاتهامات لكل اليهود القاطنين بحارة اليهود في حي الضاهر، وكان إلياس مؤدب واحدًا من ضمن هؤلاء اليهود الذين تم القبض عليهم، فقد تم القبض عليه في عام 1952 وتوجيه تهمة الجاسوسية له، ولكن خرج إلياس مؤدب من الحجز بعد عدم ثبوت أي أدلة عليه، ولكن إلياس لم يستطع الاندماج بعد ذلك في المجتمع المصري، وذلك لأنه شعر بالإهانة نتيجة لتوجيه تهمة الجاسوسية له، ولكنه رفض الهجرة إلى إسرائيل مثلما فعل غيره من النجوم اليهود مثل بشارة واكيم، ولكنه سافر إلى الشام ليصاب بجلطة في المخ وتوفي بعد سفره بفترة قصيرة، فقد توفي في يوم 28 من شهر مايو عام 1952 عن عمر يناهز 36 عام.

وفيما يخص ديانته اليهودية واتهامه بالجاسوية، قال الناقد الفني محمود قاسم إن الواقعة صحيحة، لكن لم يثبت عليه شيئا، وأعتقد أن السلطات المصرية وقتها اخطأت في حق يهودها، الذين كانوا يعشقون تراب مصر ورفضوا السفر إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن بعض الكتب والمراجع أكدت أنه كان مسيحيا، لافتا إلى أنه لديه صورة تثبت دفنه في مقابر مسيحية وليست يهودية.

أعمال إلياس مؤدب

حبيب العمر مع فريد الأطرش وسامية جمال وإسماعيل ياسين عام (1947).

الستات عفاريت مع ليلى فوزي ومحمود المليجي وإسماعيل يس عام (1948).

الروح والجسد مع كاميليا ومحمد فوزي وكمال الشناوي وشادية عام (1948).

عنبر مع ليلى مراد وأنور وجدي وعزيز عثمان وإسماعيل يس عام (1949).

كلام الناس مع شادية وإبراهيم حمودة عام (1949).

منديل الحلو مع تحية كاريوكا وعبد العزيز محمود وماري منيب عام (1949).

شارع البهلوان مع كاميليا وإسماعيل يس وكمال الشناوي عام (1949).

ليلة العيد مع إسماعيل يس وشادية ومحمود شكوكو (1949).

عيني بترف مع تحية كاريوكا وكارم محمود ومحمود المليجي (1950).

ست الحسن مع سامية جمال وليلى فوزي وكمال الشناوى وهدى سلطان (1950).

بنت باريز مع ليلى فوزي ومحمد فوزي وتحية كاريوكا (1950).

فلفل مع إسماعيل يس ولولا صدقي وماجدة (1950)

البطل مع إسماعيل يس وتحية كاريوكا (1950).

سيبوني أغني مع صباح وإسماعيل يس وسعد عبد الوهاب (1950).

قسمة ونصيب مع عزيزة أمير ويحيى شاهين وتحية كاريوكا سنة (1950).

فايق ورايق مع كارم محمود وإسماعيل يس وتحية كاريوكا عام (1951).

قطر الندى مع شادية وأنور وجدي وإسماعيل يس عام (1951).

البنات شربات مع أحلام وإسماعيل يس وسراج منير عام (1951).

حلال عليك مع إسماعيل يس واستيفان روستي وثريا حلمي عام (1952).

النمر مع أنور وجدي ونعيمة عاكف وزكي رستم عام (1952).

بيت النتاش هو آخر أفلامه فمات وهو يصوره مع شادية وإسماعيل يس وعبد الفتاح القصري وقام باخراجه حسن حلمي.