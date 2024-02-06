نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. صناع "جريمة منتصف الليل" يحتفلون بالعمل قبل عرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" بمناسبة قرب انتهاء التصوير، وذلك باحدى المطاعم في مول شهير بوسط البلد، وقاموا بتقطيع التورتة، وسط حضور كبير من أبطال العمل ووسائل الإعلام المصرية والعربية.

مسلسل “جريمة منتصف الليل” يتصدر التريند

وتصدر مسلسل «جريمة منتصف الليل» التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورا للفنانة رانيا يوسف ببدلة رقص من كواليس العمل، يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال جريمة منتصف الليل يحتفلون بالعمل

وحضر الاحتفالية، صناع مسلسل «جريمة منتصف الليل» وهم: النجوم رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، ومن السعودية النجوم على السبع ونوف، بالإضافة للمؤلف محمد الغيطي، والمخرج عصام شعبان، وصانع الموسيقى التصويرية الدكتور خالد فؤاد.

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال حيث يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية وتدور قصته في ١٥ حلقة، حول جريمة من الواقع حدثت منذ ١٥ عاما.

أبطال مسلسل «جريمة منتصف الليل»

يضم مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة الفنانة رانيا يوسف، الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان محمد عز، الفنان حسني شتا، الفنانة ملك قورة، الفنانة ميار الغيطي، الفنانة إلهام عبدالبديع، الفنان محمد مهران، الفنانة عفاف شعيب، والفنان أحمد جمال سعيد، والفنان محمد سليمان.

أحدث أعمال رانيا يوسف

يذكر ان الفنانة رانيا يوسف، قد تعاقدت على مسلسل جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل الفني الثالث لها خلال شهر واحد فقط، وبدأت رانيا بالفعل حضور جلسات التحضير له استعدادًا للبدء بالتصوير قريبًا، المسلسل يحمل عنوان "ابن حرام"، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، وأشرف زكي.



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