نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مابين الابنة والزوجة.. دنيا المصري تخوض دراما رمضان بمسلسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة دنيا المصري، حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، وذلك لمشاركتها في عملين دراميان في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

مشاركة دنيا المصري في مسلسل "حق عرب"

حيث تشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث تجسد شخصية "سميحة" وهي ابنة الفنان رياض الخولي في أحداث المسلسل، مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في دراما رمضان، بعدما قدم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدي، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز.

مشاركة دنيا المصري في مسلسل بيت الرفاعي

كما تشارك دنيا المصري في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، إذ تقدم دنيا شخصية داليا زوجة الفنانة أحمد رزق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى شعبى.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصرى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال دنيا المصري

يذكر أن آخر أعمال دنيا المصري هو مشاركتها في مسلسل بين السطور والذي يعرض حاليًا على قناة MBC الساعة 5 مساء، وعلى قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم العمل عدد كبير من النجوم من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.