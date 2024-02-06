نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل رومانسي.. عبدالله عاشور يغني "ليه هي" في فيلم "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب عبدالله عاشور، اليوم الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاركته بأغنية جديدة حملت عنوان "ليه هي"، في فيلم "السيستم"، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية بداية من غدًا الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2024.

وتتميز الأغنية الجديدة بطابع رومانسي، وسوف يتم طرحها كاملة علي جميع المنصات الإلكترونية تزامنًا مع عيد الحب، والأغنية من كلمات وألحان الفنان عبدالله عاشور، وتوزيع الفنان ماهر الملاخ.

يذكر أن فيلم «السيستم» بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

جدير بالذكر أن المطرب عبدالله عاشور أصدر من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة والتي لاقت انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «جبر القلوب» التي طرحها على طريقة الدويتو وجمعته بالفنانة حنان ماضي، والأغنية من كلمات عبدالله عاشور، وألحان الملحن والموسيقى أحمد عاصم وتوزيع موسيقى من الموزع الشهير محمد شفيق وهندسة صوتية لمهندس الصوت الشهير خالد رؤوف، وإنتاج الموسيقى والمنتج نصر مرعى.

وطرح «عاشور» أيضًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب أغنية «محلوة»، وقام بإهدائها للتليفزيون والإذاعة المصرية لتذاع لأول مرة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة.