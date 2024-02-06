نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "حدوتة منسية" ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على Watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أبطال مسلسل “حدوتة منسية” تألقهم في الحلقات الجديدة التي يتم عرضها على قناتي cbc وcbc دراما، حيث تذاع حلقات المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

واحتل المسلسل المركز الثالث عبر المنصة الرقمية Watch it، ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية، بعد حالة خاصة، وحدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، وعبير صبري، محمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

أبطال مسلسل حدوتة منسية



سوسن بدر في دور سعاد، أحمد فهيم في دور خيرت طاحون، محمد علي رزق في دور دكتور عمر، عبير صبري في دور دهب زوجة الابن الأكبر، هشام إسماعيل في دور هاشم الابن الأكبر، محمود حجازي في دور نوح، طارق صبري، نانسي صلاح

محمود حافظ، حسن عبد الله، امير صلاح الدين، ريم سامي، أحمد صيام، دعاء حكم، محمد عزمي، من تأليف محمود حمدان

ومن إخراج محمد محيي الدين.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

ويعرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC، حيث يكون العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما يذاع مسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى مواعيد عرض المسلسل بالتزامن عبر المنصة الرقمية watch it والتي أصبح لها مشاهدين في وقت قياسي في كافة محافظات الجهورية.