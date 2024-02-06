نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناقد طارق الشناوي يستعرض أبرز مسلسلات رمضان المقبل في "حواديت الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الناقد الفني طارق الفني طارق الشناوي ضيفا على برنامج “حواديت الناس” مع الاعلامية يمنى بدراوي، غدا الأربعاء على قناة الشمس، في الساعة الخامسة، ومن المقرر أن يتحدث الشناوي عن أزماته مع الفنانين خاصة مصطفى قمر، وخالد النبوي، وخالد يوسف.

تفاصيل حلقة طارق الشناوي

ويتطرق الشناوي في حواره مع يمنى بدراوي إلى تقييم الأعمال الفنية المعروضة حاليا في دور العرض السينمائية، كما يلقي الضور على أبرز المسلسلات المقرر عرضها رمضان المقبل.

خلافات طارق الشناوي في الوسط الفني



الجدير بالذكر أن الناقد طارق الشناوي، دخل في معارك عدة مع الفنانين كان أخرها الفنان مصطفى قمر، ووصلت حدة الأزمة إلى ساحة القضاء.

كانت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، أعلنت أنها خاطبت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من عضو النقابة الفنان مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوي.



وأدانت اللجنة كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء في تصريحات تليفزيونية، أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوي، وأعتبرته غير مقبول إطلاقًا، وأكدت أنه يعد سبًا وقذفًا علنيًا ويُوقعه تحت طائلة القانون.

مواعيد عرض برنامج حواديت الناس

يذكر أن برنامج حواديت الناس تقدمه الإعلامية الشابة يمنى بدراوي، كل أربعاء الساعة 5 مساء.