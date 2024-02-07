محمد فراج يدعم زوجته بسنت شوقي في العرض الخاص لفيلم "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمد فراج على دعم زوجته الفنانة بسنت شوقي في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "السيستم"، وحضر فراج العرض بصحبة شقيقه زوجته داليا ووالدتهما .

احتفل فريق عمل فيلم "السيستم" بانطلاق العرض الخاص للفيلم في أحد مولات التجمع الخامس بحضور الأبطال وفريق العمل، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم للسناجل فقط.

أحداث فيلم السيستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.

بسنت شوقي

أبطال فيلم السيستم

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟

كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.

آخر أعمال محمد فراج :

ويذكر أن آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل "بطن الحوت" الذي عرض مؤخراً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عصام عمر، أحمد فهمي، بسمة، تامر حبيب عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان،وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف أحمد فوزي صالح.

بسنت شوقي

آخر أعمال الفنان محمد فراج السينمائية:

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد فراج فيلم فوي فوي فوي، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان طه دسوقي، نيللي كريم، حنان يوسف، بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وحقق الفيلم نسب مشاهدات مرتفعة.

وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية المختلفة، وحاز على عدة جوائز بجانب ترشحه لأكثر من جائزة عالمية.