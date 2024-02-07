في دورته الـ 72.. "الكاثوليكي للسينما" يكرم منى زكي وخالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - في دورته الثانية والسبعين يقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، احتفالية لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

جوائز حفل افتتاح الكاثوليكي للسينما

وقد اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي لمشواركم الإعلامي الثري، والفنان خالد النبوي جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل «رسالة الإمام».

والفنانة مني زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي عن دورها في مسلسل «تحت الوصاية».

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.