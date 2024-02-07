بالأبيض والأسود.. ميس حمدان تتألق في العرض الخاص لفيلم "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل فريق عمل فيلم "السيستم" بانطلاق العرض الخاص للفيلم في أحد مولات التجمع الخامس بحضور الأبطال وفريق العمل، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم للسناجل فقط.

وكان من ضمن الحضور الفنانة ميس حمدان والتي تشارك في الفيلم كضيفة شرف، وتألقت ميس على السجادة الحمراء بفستان قصير جمع بين اللون الأبيض والأسود مع تسريحة شعر مناسبة.

أحداث فيلم السيستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.

ميس حمدان

أبطال فيلم السيستم

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟

كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.

ميس حمدان

آخر أعمال ميس حمدان:

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ميس حمدان أغنية "شيك ومهندم في نفسه"، والذي تصدرت التريند فور نزولها.

كلمات اغنية "شيك ومهند م في نفسه"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو اللبس اللي لابسه

بس الأحلى اللي لابسه إيه، إيه

جيه على سهوة زي السكر في القهوة

أيوة بذوب بعشق بهوى

ده أنا من البرج العالي بهوى العالي بهوى

جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه

حلو الل بس اللي لابسه

مش أحلى اللي لابسه

جيه على سهوة زي السكر في القهوة

أيوة بذوب بعشق بهوى

ده أنا من البرج العالي بهوى