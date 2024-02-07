حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغانيه "بلا عيش وملح" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أغانيه التي إسم "بلا عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب.

تفاصيل أغنية بلا عيش وملح

وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن اغانيه السابقة.

كلمات أغنية بلا عيش وملح



وتقول كلمات الأغنية: عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبه عشره كله كان كلام يومين جمال وراحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش ييجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح، سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح عشرتكو طلعت كمين، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل، ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا، محدش شالنا الا ايدينا محدش حبلنا الخير، الا واتشال جوه عينينا سواد قلوبكوا باين من الهزار الضحكه خارجه بتداري، الصفار عملنا قيمه للي ميساويش وفي النهايه بخ كله طار.



أعمال يجهز لها حلمي عبد الباقي

ويعيش الفنان حلمي عبد الباقي حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقي إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلًا: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبني".

وأحيا مؤخرا النجم حلمي عبد الباقي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطري وبهية، ورفعت شعار كامل العدد.