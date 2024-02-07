نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببدلة.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "السيستم" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت الفنانة الشابة بسنت شوقي، الأنظار إليها في العرض الخاص لفيلمها الجديد "السيستم"، وقد ارتدت بسنت بدلة من اللون الرمادي مع مجموعة من الإكسسوارات التي تحمل نفس اللون

واحتفل فريق عمل فيلم "السيستم" بانطلاق العرض الخاص للفيلم في أحد مولات التجمع الخامس بحضور الأبطال وفريق العمل، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم للسناجل فقط.

بسنت شوقي

أحداث فيلم السيستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.

أبطال فيلم السيستم

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟

كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.

بسنت شوقي

آخر أعمال بسنت شوقي:

ويذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي هو مسلسل "العودة" تدور أحداث مسلسل العودة في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة حول المحامي أدم سلطان عوض الله، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة. والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، أحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، وبطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل، وتدور الأحداث حول حياة الصعيد لكن بشكل مختلف عن ما تناولته الدراما المصرية من هذه الناحية، ويحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.