نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى لشخصية نيكولا معوض في مسلسل "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفنان نيكولا معوض، تصوير مشاهده في أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل الحشاشين، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، والذي سوف يجسد ضمن أحداثه شخصية "عمر الخيام"، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيكولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

نبذة عن الحشاشين

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة في اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.



برومو مسلسل الحشاشين

يشار إلى إنه كان قد طرح الفنان كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر، استعدادًا لعرضه فى الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

والمقرر أن ينافس في موسم رمضان المقبل، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كما روج بيتر ميمي للمسلسل أيضًا وقال بيتر: "متبقي 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللي رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".