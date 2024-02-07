فن ومشاهير

طرائف وعجائب.. أغرب المغامرات التي قام بها النجوم والمشاهير (تقرير)

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القاهرة - محمد ابراهيم - يعد المشاهير والنجوم من الأشخاص الذين يتمتعون بثروات هائلة وشهرة واسعة، وهذا يمنحهم القدرة على القيام بمغامرات فريدة وغريبة، ويسلط دوت الخليج الفني الضوء بهذا التقرير عن بعض من أغرب المغامرات التي قام بها النجوم والمشاهير:

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رحلة إلى الفضاء
 

في عام 2002، قام رجل الأعمال الأمريكي دينيس تيتو بدفع مبلغ كبير من المال لرحلة فضائية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز تي إم-5". وقد تحقق حلمه بالفعل وأصبح أول سائح فضاء في التاريخ.
 

تسلق قمة إيفرست
 

العديد من المشاهير والنجوم قد قاموا بتسلق جبل إيفرست الشهير. ففي عام 2008، تسلق النجم الهوليوودي هيو جاكمان قمة الجبل ونجح في الوصول إلى قمته، وليس هو وحده، فقد قام العديد من الأشخاص المشهورين مثل بينوشيه وريتشارد برانسون بتحقيق هذا الإنجاز الشاق.

الغوص في أعماق البحار
 

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بعض النجوم والمشاهير يحبون استكشاف البحار والغوص في أعماقها. فقد قام الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو برحلات غوص مذهلة واكتشاف أعماق المحيطات، كما أن الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت أيضًا مغمورة معتمدة وتعتبر من أفضل غواصي الغوص التقني في العالم.

 

السفر عبر العالم في رحلات استكشافية

العديد من النجوم يحبون استكشاف العالم والسفر إلى أماكن غريبة ونائية. على سبيل المثال، قام المغامر الشهير بيرتران بيكار بتحطيم العديد من الأرقام القياسية في رحلاته حول العالم بواسطة طائرات شمسية.

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كما قام الممثل الأمريكي ويل سميث بعرض تحدي السفر حول العالم في 24 ساعة، حيث قام بتصوير رحلته ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

القفز بالمظلة
 

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هناك العديد من النجوم والمشاهير الذين يحبون القفز بالمظلة وتجربة تحدياتها. فقد قام الممثل الأمريكي توم كروز بالعديد من القفزات المثيرة في أفلامه، وهو أيضًا يمتلك ترخيصًا للقفز بالممظلة في الحقيقة. أيضًا، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقفز بالمظلة في العديد من المناسبات، وهو يعتبر متحمسًا لهذه الرياضة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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