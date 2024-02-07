هايدي موسى تطرح أغنية "حفلة فرفشة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أسدلت الفنانة هايدى موسى الستار عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حفلة فرفشة"، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو تشويقي من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "حفلة فرفشة.. قريبًا".

تفاصيل "حفلة فرفشة"

أغنية “حفلة فرفشة” من كلمات شادي نور والحان محمد يحيى وتوزيع ماتركس وميزو، انتاج قناة لايف ستايلز ستوديوز،إخراج المخرج اللبناني زياد خوري، وتم تصوير الأغنية في لبنان.

تعليقات الجمهور على منشور هايدي موسى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك يا ديدا، دايما موهوبة، إن شاء الله هتكون تريند، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال هايدي موسى

والجدير بالذكر آخر أعمال هايدي موسى أغنية لا كده عاجبو، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور نزولها.



كلمات أغنية لا كده عاجبو



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

أراضي رموشه يقلب في وشه

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

أراضي رموشه يقلب في وشه

لا كده شايف ولا كده شايف

راضيت خدوده زعلت الشفايف

لا كده شايف ولا كده شايف

راضيت خدوده زعلت الشفايف

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

لا كده راضي ولا كده راضي

وبصبر نفسي أنا عالفاضي

لا كده راضي ولا كده راضي

وبصبر نفسي أنا عالفاضي

نساني اسمي وهوى دماغي

نساني الحاضر والماضي

أنا صوابعي قايداهم عشرة

أنا وقلبي عشرة على عشرة

أنا صوابعي قايداهم عشرة

أنا وقلبي عشرة على عشرة

عمالة أطبطب وحكايتي

نازلة في أخبار نشرة عشرة

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال