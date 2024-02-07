أصداء إيجابية لأغنية "سستمها" الجديدة لـ أبو

القاهرة - محمد ابراهيم -

تلقى الفنان أبو، على أصداء إيجابية واسعة من الجمهور فور طرحه أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "سستمها"، بمشاركة زوجته، ومن كلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام إميل.



أبطال فيلم "السيستم"

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

آخر أعمال أبو



والجدير بالذكر آخر أعمال أبو أغنية "سستمها"، والتي حازت على إعجاب الجمهور، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /

طلي يا حبيبتي بجمالك

واتمختري ليّ بفستانك

طلي يا حبيبتي ويا جمالك

قلبي أنا من الفرحة غنا لك

نورتي حياتي، يا حياتي وحياتك لأسعد أوقاتك

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

الليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

بالليل أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عينيكي ترضى

هعملك كل اللي في بالك

الله يا حبيبتي على جمالك

علشانك قلبي رق قوام

ونادى لك لما حس غرام

كان حلمي أنا يوم من الأيام

أوصف لك حبي ده بكلام

دي الوقتِ بقولها قدامك

أنا ليكي وبيكي وعشانك

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

الليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

بالليل أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عينيكي ترضى

هعملك كل اللي في بالك

