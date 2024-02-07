ندى بسيوني تلفت الانتباه عبر حسابها بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة ندى بسيوني، في خطف قلوب الجماهير، من خلال مشاركتها بصورة من أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



وظهرت ندي بإطلالة شبابية مُبهجة مُرتدية إطلالة شتوية باللون الفوشيا، ومن الناحية الجمالية تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلًا علي كتفيها، وقامت بوضع أحمر الشفاة باللون الوردي أيضًا مما أبرز جمال ورقة ملامحها وأعطاها لوك هادي وساحر.



تعليقات الجمهور على منشور ندى بسيوني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، الله يحرسك من العين والحسد، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ندى بسيوني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

أبطال مسلسل "أعمل إيه"



مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، وندى بسيوني، ودنيا المصرى، ونور إيهاب، ومحمد مهران، ونهال عنبر صبري عبد المنعم، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، ومحمود الشرقاوى، الراحل طارق عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.