طرائف وعجائب.. أغرب السرقات التي تعرض لها مشاهير العالم (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

حياة المشاهير مليئة بالأسرار والكواليس، ودائما ما تكون محط إهتمام الكثير من الجمهور، ودائما ما نسمع عن سرقات غريبة في الوسط الفني، ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقارير عن أغرب السرقات التي تعرض لها مشاهير العالم



سرقة أسنان العارضة الأمريكية تيفانيا وودز



في عام 2018، تعرضت تيفانيا وودز لسرقة فريدة من نوعها حيث سرقت أسنانها الصناعية من سيارتها. وقامت بنشر تغريدة على تويتر تطلب فيها إعادة أسنانها.

سرقة شعر النجمة الأمريكية بريتني سبيرز

في عام 2007، قامت امرأة بسرقة قطعة من شعر بريتني سبيرز أثناء زيارتها لصالون. وتم بيع الشعر المسروق في مزاد علني على الإنترنت.

سرقة الباندا الألماني الشهير "كنتا"

في عام 2019، تم سرقة تمثال الباندا الألماني الشهير "كنتا" من أمام مطعم في برلين. وتم العثور على التمثال لاحقًا في حاوية نفايات قرب الموقع.

سرقة جمجمة المغني الأمريكي ماريلين مانسون

في عام 2012، تعرضت جمجمة مصغرة مصنوعة من البورسلين تحمل توقيع ماريلين مانسون للسرقة أثناء معرض فني في سويسرا. وقد تم استعادتها لاحقًا بعد أيام.

سرقة القط الأليف للمغنية الأمريكية تايلور سويفت

في عام 2019، تعرضت تايلور سويفت لسرقة قطتها الأليفة من منزلها في لوس أنجلوس. ونشرت تايلور صورًا للقط المسروق على وسائل التواصل الاجتماعي وطلبت مساعدة المعجبين لاستعادته.

روجينا تتعرض لسرقة

كشفت الفنانة روچينا عن تعرضها لسرقة هاتفها المحمول أثناء تجوالها في شوارع باريس من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"