رانيا يوسف تحتفل بانطلاق مسلسلها "ابن حرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بانطلاق مسلسلها الجديد “ابن حرام” المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وحضر من الفنانين خالد زكي، مدحت صالح، نوليا مصطفى وغيرهم من الشباب.

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تعاقدت على مسلسل جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل الفني الثالث لها خلال شهر واحد فقط.

وبدأت رانيا بالفعل حضور جلسات التحضير له استعدادًا للبدء بالتصوير قريبًا، المسلسل يحمل عنوان "ابن حرام".

ويشارك في بطولة مسلسل" ابن حرام"، عدد كبير من النجوم، بينهم: مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، وأشرف زكي.

ومن ناحية اخري، تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل وبقينا اتنين، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وايضا تواصل رانيا يوسف حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني "جريمة منتصف الليل"، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، محمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، ملك قورة، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.