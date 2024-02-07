محمود حجازي يروج لدوره في مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمود حجازي، لدوره في مسلسل “حدوتة منسية” للفنانة سوسن بدر من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب حجازي: “نوح من مسلسل حدوتة منسية، لسا الحدوتة شغالة”.

يواصل أبطال مسلسل “حدوتة منسية” تألقهم في الحلقات الجديدة التي يتم عرضها على قناتي cbc وcbc دراما، حيث تذاع حلقات المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

واحتل المسلسل المركز الثالث عبر المنصة الرقمية Watch it، ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية، بعد حالة خاصة، وحدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، وعبير صبري، محمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.

ويعرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC، حيث يكون العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما يذاع مسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى مواعيد عرض المسلسل بالتزامن عبر المنصة الرقمية watch it والتي أصبح لها مشاهدين في وقت قياسي في كافة محافظات الجهورية.