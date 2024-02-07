المخرج وائل فرج يكشف لـ"دوت الخليج الفني" سبب تحمسه لإخراج مسلسل "بين السطور"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج وائل فرج سبب تحمسه لإخراج مسلسل “بين السطور” قائلا: “المسلسل به شيء من الذكاء ويحتاج لتركيز بشكل كبير، لأن هناك معاني ليست واضحة وإحساس الجمل وهي تقال والحالة التي تصل للمشاهد هي التي بين السطور، الجملة يمكن أن تكون لها معنى، لكن هناك معنى خفي ضمني يحتاج يصل للمشاهد وهذا بالنسبة لي سينمائي أكثر ويحتاج جذب المشاهد لكي يفهم المعنى من السيناريو”.

وتابع خلال تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني”: بالإضافة إلى أن الشخصيات حقيقية ليس بها طيبة مطلقة أو شر مطلق، العمل بأكمله عن النسبية فجميعنا هناك ظروف تضطرنا لفعل الشر أحيانا وأفعال خير، بالتالي الشخصيات جميعها ليست بها شخص شرير أو طيب، جميعنا بني آدمين الظروف هي من تجعلنا نظهر أوحش أو أفضل ما بداخلنا

وائل فرج: هذا هو سبب تأخير طرح العمل بعد تصويره



وتحدث عن سبب تأخير طرح العمل قائلا:' منذ البداية كنا نريد أن نتقن هذا العمل ويأخذ وقته في تحضيره من حيث الكتابة والتصوير والمونتاج، بالإضافة إلى أننا بالفعل انتهينا من تصويره المسلسل قبل عرضه بفترة طويلة لكننا كنا ننتظر اختيار الوقت المناسب لعرضه وأتمنى أن نكون وفقنا في اختيار عرضه وينال إعجاب الجمهور.

“بين السطور"

مسلسل بين السطور يعرض يوميًا من الأحد لـ الخميس على قناة MBC الساعة 5 مساءً وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً.

أبطال العمل

ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.