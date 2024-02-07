فرقة "مسار إجباري "تقدم تتر مسلسل عصام عمر في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع عمل مسلسل “مسار إجباري” تصويره لعرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتقدم فرقة مسار إجباري تتر المسلسل، وهو يتكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل “مسار إجباري”

بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حول حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

"نص الشعب اسمه محمد"

وفي سياق متصل يشارك عصام عمر في مسلسل يحمل اسم "نص الشعب اسمه محمد"، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة وهو من تأليف السيناريست محمد رجاء ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا والتعاقد مع باقي فريق عمل المسلسل.

ما هي أعمال الفنانة غادة عبد الرازق القادمة؟



تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "صيد العقارب" ومن المتوقع أن تظهر فيه بشخصية قوية كما اعتاد منها الجمهور على ذلك.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

أبطال مسلسل “صيد العقارب”

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.