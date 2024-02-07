نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرج مسلسل "خبط لزق": متخوف من عرضه في رمضان.. والمسلسل يناقش قضية الثأر بشكل كوميدي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مخرج مسلسل "خبط لزق "أيمن خطاب عن تجربته الأولى في الإخراج حيث أنه كان يعمل كمخرج منفذ ومسرحي.

تصريحات أيمن خطاب

وقال أيمن خطاب في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنه سعيدًا بتجربة مسلسل "خبط لزق"؛ وهي تجربة جيدة وفريق العمل رائع، لافتًا أن أحداثه تدور حول فكرة "الطار" في الصعيد، ولكن في إطار كوميدي.



وكشف الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير المسلسل، قائلًا: "في صعوبات كتير خصوصًا في تسكين الأدوار واختيار الفنانين للأدوار، وأنه متخوفًا من فكرة عرض العمل في دراما رمضان متمنيًا أن يحقق العمل النجاح المرجو منه.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع الفنانة هالة فاخر التي شاركت في العمل كضيفة شرف، قائلًا:" تعاونت معها كثيرًا من قبل في المسرح، ومنذ الصغر، وهي لم تتأخر عن مشاركتها في المسلسل".

أبطال مسلسل “خبط لزق”

مسلسل "خبط لزق"، بطولة مدحت تيخا، مروة عبد المنعم، هالة فاخر، إلهام عبد البديع، حسام داغر، بثينة رشوان، رضا إدريس، سمير بدير، منير مكرم، أيمن كشك، ياسر الطوبجي، رحاب ميشو، أحمد سعد، حازم فؤاد، علاء زينهم، صلاح الدالي، ومينا نادر، ومذيع المصارعة محمود فتحي، والمذيع الكروي عبد الناصر زيدان، ومجدي حنفي، ومحمد السويسي، وخلود جمال، والطفلة مريم، والطفل ياسين، والطفلة ريماس ثروت فياض، وغيرهم.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من إنتاج شركة راو فيلم، من تأليف وائل يوسف، ومدير تصوير مصطفى شومان، منتج فني عماد الريس، ومن إخراج أيمن خطاب.