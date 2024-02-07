نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الشاعر مجدي نجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر مجدي نجيب بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ88، وأعلن الفنان شريف إدريس، خبر وفاة الشاعر مجدي نجيب، الذي تعرض لوعكة صحية شديدة مؤخرًا.

شريف إدريس يعلن وفاة مجدي نجيب

ونشر شريف إدريس، صوره تجمع الشاعر مجدي نجيب بالكينج محمد منير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق: وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك.

من هو الشاعر مجدي نجيب؟

مجدي نجيب واحدًا من أشهر الشعراء، وينتمي إلى جيل الستينيات في مصر، من مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال، وقدم العديد من الأغاني لكبار النجوم، منهم الفنان محمد منير، هاني شاكر، العندليب عبدالحليم حافظ، فايزة أحمد، شادية.

أعمال الشاعر مجدي نجيب

من دواوينه الشعرية: صهد الشتا 1964، ليالي الزمن المنسي 1974، مقاطع من أغنية الرّصاص 1976، ممكن 1996، الوصايا 1997، ومن أغانيه: كامل الأوصاف لعبد الحليم حافظ، العيون الكواحل لفايزة أحمد، قولوا لعين الشمس لشادية، الحب ليه صاحب لأحمد منيب.