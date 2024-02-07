حلا شيحة تنشر صورا من كواليس مسلسل ”إمبراطورية م”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:35 مساءً - نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورا من كواليس مسلسلها الرمضاني “إمبراطورية م”.

وظهرت حلا شيحة في الصور أثناء انتظارها تصوير مشهد لها بالعمل، برفقة المخرج محمد سلامة ومجموعة من أبطال العمل.

يشارك في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، مجموعة من الفنانين، منهم: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.