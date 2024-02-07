نجم Stranger Things يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Finally Dawn

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت العاصمة الإيطالية روما احتفالية مميزة بالعرض الخاص للفيلم الجديد Finally Dawn بحضور صناع الفيلم من النجوم الشباب.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، بحضور ليلي جيمس بطلة الفيلم، وشريكها في البطولة الممثل الشاب جو كيري نجم مسلسل سترينجر ثينجز.

مسلسل Stranger Things

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Stranger Things صورة رسمية يعلن منها انطلاق إنتاج الموسم الخامس والأخير رسميًا.

ونقلت ديلي ميل، الصور التي تداولها نجوم المسلسل، معلنين من خلالها انطلاق الإنتاج والتصوير بعد تأجيل استمر لعام كامل بسبب أزمة اضرابات هوليوود.

تسريبات عن عودة العمل

وسبق أن كشفت تسريبات عن عودة العمل رسميًا لتصوير مشاهد الموسم الخامس الختامي من مسلسل Stranger Things، بعد تسريب لقطات من موقع التصوير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، يتضح أنها من مدينة هوكنز، الموقع الذي يشهد الأحداث بالمسلسل، وهو أحد مواقع التصوير الخارجية بمدنة أطلنطا بولاية جورجيا.

ديفيد هاربر

وكان قد بشر النجم ديفيد هاربر بعودة تصوير مشاهد مسلسل Stranger Things في اقرب وقت ممكن، بعد أن انتهت رسميًا حالة الإضراب التي عاشتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، تحدث هاربر في حوار جديد عن توقف التصوير الذي كان سببا مباشرا في تأجيل عرض الموسم الختامي، من عام 2024 إلى عام 2025.