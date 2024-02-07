تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام في السينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - منافسة شرسة تشهدها الأفلام المعروضة في السينما المصرية، وبلغ عددها أكثر من 10 أفلام تتنافس على شباك التذاكر ومنهم، فيلم الحريفة، رحلة 404، أبو نسب، الإسكندراني، التجربة المكسيكية، عصابة عظيمة، شماريخ وغيرها من الأعمال.

إيرادات فيلم الحريفة أمس

وواصل فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور خالد النبوي، تحقيق إيرادات عالية في شباك التذاكر منذ عرضه في السينمات رغم المنافسة القوية بينه وبين الأفلام المعروضة، حيث احتل المركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام، وحقق أمس الثلاثاء إيرادات بلغت قيمتها 1.370.061 جنيه، في شباك التذاكر، وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات الأفلام في السينما

وجاءت إجمالي إيرادات الأفلام كالتالي:

فيلم الحريفة: 49،797،610 جنيها

فيلم رحلة 404: 12،879،262 جنيهًا، فيلم أبو نسب: 46،803،104 جنيهًا، فيلم الإسكندراني: 24،339،384 جنيهًا، فيلم أنف وثلاث عيون: 949،745 جنيهًا، فيلم التجربة المكسيكية: 918،631 جنيهًا.

فيلم عصابة عظيمة: 3،835،334 جنيهًا، فيلم شماريخ: 27،612،633 جنيهًا، فيلم عادل مش عادل: 801،970 جنيهًا،فيلم مقسوم: 1،750،103 جنيهًا، فيلم ليلة العيد: 629،618 جنيهًا، فيلم أنا وابن خالتي: 2،167،608 جنيهًا.

أبطال فيلم "الحريفة"

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون، مع ظهور خاص لبيومى فؤاد وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم "الحريفة"

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه الذين ينحدرون من بيئات مختلفة وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.