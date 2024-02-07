تفاصيل شخصية محمد علاء في مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمد علاء تصوير مشاهده في مسلسل في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبد الرازق، حيث اقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده، ولم يتبقى سوى عدد قليل من المشاهد، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ويجسد الفنان محمد علاء خلال أحداث المسلسل دور جمايكا زوج غادة عبد الرازق في مسلسل “صيد العقارب”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وتظهر الفنانة غادة خلال أحداث مسلسل “صيد العقارب” بشخصية جديدة ومختلفة تجسد دور تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟



مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.



إشادات واسعة لـ محمد علاء في مسلسل "بين السطور"



وعلى صعيد آخر، خطف محمد علاء أنظار عدد كبير من متابعي مسلسل "بين السطور"، وجمهور إليه بتميزه وحضوره حيث ظهور بشخصية مختلفة تمامًا عن جميع ما قدمه من قبل خلال مشواره الفني، بسبب أن الشخصية مركبة ولها أبعاد كثيرة، والأحداث فى تصاعد ملحوظ منذ انطلاق أولى حلقاته الاسبوع الماضي.