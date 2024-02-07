إياد نصار يشارك جمهوره بصور جديدة من كواليس مسلسل "صلة رحم"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان إياد نصار تصوير مشاهده بمسلسله "صلة رحم" والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.



وشارك إياد نصار جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة صور أثناء تواجده في بيروت من كواليس العمل، وعلق: «من بيروت.. صباح الخير.. صلة رحم.. رمضان2024».



كواليس مسلسل صلة رحم رمضان 2024



وفي وقت سابق، نشر المخرج تامر نادي عبر خاصية ستوري بحسابه على انستجرام، صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل صلة رحم، الذي بدأ تصويره في لبنان في مطلع شهر يناير، وجمع تلك الصور عدد من فريق عمل المسلسل.



أبطال مسلسل صلة رحم



يشارك في بطولة مسلسل صلة رحم كل من الفنان إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، عابد عناني، هبة عبد الغني، محمد جمعة، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.



قصة مسلسل صلة رحم



يجسد إياد نصار شخصية دكتور، وهو زوج يسرا اللوزي التي تجسد دور معاجلة نفسية تُدعى ناريمان، وهي شقيقة زياد، الذي يجسد دوره عابد عناني.