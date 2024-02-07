نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نجوم الدراما الشعبية في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد السباق الرمضاني القادم منافسة قوية بين نجوم عالم الدراما التلفزيونية، وتحظى الدراما الشعبية دائمًا باهتمام كبير من قبل الجمهور، ويرصد دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل الأعمال الشعبية الدرامية في رمضان 2024.

مسلسل "حق عرب"



مسلسل "حق عرب" يعد أبرز الأعمال التي تقدم الدراما الشعبية خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث في إطار شعبي أكشن فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى، من خلال الصراع بين أبطال العمل، ويجسد أحمد العوضي شاب يعيش في منطقة شعبية ويعمل في مصنع أخشاب تملكه شخصية تجسدها الفنان رياض الخولي، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها “العوضي" لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث



أبطال مسلسل "حق عرب"



مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.



مسلسل “بيت الرفاعي”



ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"



يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.