تعرف على دور الطفل جان رامز في مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الطفل جان رامز في مسلسل "المعلم "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024،ويجسد خلال الأحداث دور ابن مصطفى شعبان وسهر الصايغ.

أبطال مسلسل "المعلم"

والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ويشارك البطولة كلا من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار،أحمد فؤاد سليم أحمدعبد الله محمود، طارق النهرى، والطفل جان رامز، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.



أحدث أعمال جان رامز

وينتظر جان رامز عرض فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة الذي انتهى صناعه من التصوير مؤخرًا ليعرض خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز.



آخر أعمال جان رامز

ونجح الطفل جان رامز مؤخرًا في لفت نظر الجمهور المصري والعربي بشكل عام، من خلال ظهوره في فيلم البعبع، وهو من بطولة النجم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث الفيلم هو سلطان البعبع المجرم التائب، الذي يجد نفسه في يوم وليلة أب لطفلين ومتورط في العديد من المشاكل والأزمات بسببهم، ويحاول حلها خلال أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.