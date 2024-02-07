أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " بين السطور "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل " بين السطور " بطولة صبا مبارك التي تجسد دور إعلامية تدعى هند سالم، بإزعاج محمد علاء بسبب تصدره مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة حلقة صبا مبارك وتحاول تهدئته المذيعة المنافسة لها سلمى أبو ضيف.

نصائح سلوى محمد علي لـ صبا مبارك

وتبدأ أحداث الحلقة بتشريح جثة محمد علاء الذي توفى في حادث ثم يأتي عودة بالأحداث قبل الحادث بثلاثة أسابيع وهي زيارة صبا مبارك والدتها في المستشفى وتحاول الأم “ سلوى محمد علي ” أن تقنعها بأن تصالح زوجها أحمد فهمي وتحاول الإنجاب منه، ثم تتذكر صبا مبارك وقت اجهادها المتعمد ورفضها الانجاب هذا الأمر الذي تسبب في الخلافات المستمرة بينها وبين زوجها.

صبا مبارك تفتح أخطر الملفات

وتحاول صبا مبارك العودة لبرنامجها لموضوع قوي حيث تفتح ملف العامل البسيط الذي طرده الفندق دون أخذ حقوقه وتقرر صبا أن تفضح أصحاب الفندق في الحلقة والمفاجأة أن صاحب الفندق هو أحد رعاة برنامجها حيث اتهمت بالفساد وأنه أعطى اللاعب العالمي جيمي ملايين الدولارات ليظهر في الحلقة التي استضافتها فيه، مما تصبح القضية رأي عام ويذهب زوجها لها في الاستديو ويعاتبها على اتخاذها القضية الذي يدافع عنها أمام القانون دون علمه.

انهيار محمد علاء

ويعلم جيمي “ محمد علاء ” بما حدث ويحاول الاتصال بصبا مبارك ولكن لم يصل لها ثم يقوم باهانة سلمى أبو ضيف ويتهمها بالرخص وهو مغيب عقله بعد شرب الخمر.

تهديد صبا مبارك

وفي نهاية الحلقة تجد صبا مبارك، إرسال صورة لها كتهديد مباشرة وهي مع جيمي خلال الفندق عندما اقتحم غرفتها.

