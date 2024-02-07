هكذا تظهر هاجر الشرنوبي ضمن أحداث مسلسل "أمير العوامري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في مسلسل "أمير العوامري" والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد دور شقيقه مي سليم وتعمل موظفه في شركة العوامري ضمن أحداث عمل المسلسل.

مسلسل “أمير العوامري”

تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشاركه البطولة النجوم خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميريهان حسين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

تفاصيل المسلسل

وهو من المسلسلات التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي بعد فترة طويله من التحضيرات للعمل ولاقتراب الشهر الكريم إنطلق اليوم إشارة البدء لتصوير العمل للحاق بالسباق الرمضاني.

ويعرض حاليًا لـ هاجر الشرنوبي مسلسل “وبينا ميعاد 2”، الذي يناقش تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني



يشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر تأليف وإخراج هاني كمال، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

مواعيد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني



ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة dmc، وتعاد في الساعة 2 صباحًا للمرة الأولى، والمرة الثانية في تمام الساعة والواحدة والنصف ظهرا، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم السبت ويعاد في اليوم التالي في الساعة الخامسة صباحًا، والرابعة والنصف عصرًا.