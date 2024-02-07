منى زكي:" ما بفكرش بوجع الراس لما اختار أعمالي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منى زكي في برنامج سينماتك أن ابنتها لم تشاهد فيلم "رحلة 404 " بسبب سفرها خارج مصر ولهذا شاهده زوجها أحمد حلمي فقط.

تشجيع أحمد حلمي لـ منى زكي

كما أعربت منى زكي عن سعادتها بإعجاب زوجها أحمد حلمي بالفيلم مشيرة إلى أنه دائمًا يشجعها.

كيف تختار منى زكي أعمالها؟

كما تحدثت منى زكي عن كيفية اختيار أعمالها بطريقة لا تعرضها للنقد، فقالت " أنا بنقي حاجة عجبتني مش بفكر في وجع الراس وأهم حاجة بالنسبة لي إنه الحاجة تخطف قلبي".

نجوم فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 يضم مجموعة كبيرة من ألمع النجوم والنجمات في مصر، منهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، جيهان الشماشرجي، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد حفظي، وشاهيناز العقاد، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

أحداث فيلم رحلة 404

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي حول سيدة تدعى غادة كانت تفعل أفعال منافية للآداب في ماضيها لكنها تقرر التوبة وطلب المغفرة من الله، وتذهب إلى الحج مع والدها، ولكن مرورها بضائقة مالية تحول دون ذلك، وتظل غادة طوال أحداث الفيلم في صراع مع المواقف والظروف والشخصيات المحيطة بها.