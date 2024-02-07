تعرف على تفاصيل مسلسل "مليحة" لـ دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع مسلسل "مليحة" بطولة دياب تصوير أولى مشاهد العمل المقرر عرضه في رمضان 2024، ويضم المسلسل عدد من النجوم من مصر وفلسطين والأردن.

ويشارك من مصر دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، أمير المصري، ومن فلسطين الممثلة سيرين خاس، كما من المفترض أن يشارك في العمل بعض الفنانين من الأردن.

دياب

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، ماجدة زكي، أمير المصري وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية.

أحدث أعمال دياب

ومن ناحية أخرى، ينتظر دياب خلال الفترة القادمة عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، أحمد صلاح حسني.

دياب ضيف شرف المداح 4

وتعاقد دياب على المشاركة كضيف شرف في مسلسل المداح 4، بطولة حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مي سليم، رشدي الشامي، محسن محي الدين وآخرين.

آخر أعمال دياب

يذكر أن آخر أعمال دياب هو مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من بطولة منى زكي، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.