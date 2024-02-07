الليلة.. أمسية شعرية وثنائي العود "دينا وغسان" بالمسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الفعاليات المتنوعة للثقافة المصرية تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية بعنوان "هموم الوطن وأطفال فلسطين" للشاعر الدكتور عصام خليفة وتديرها الإعلامية شهيناز جاويش ويتخللها فقرة فنية لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف وذلك فى الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير على المسرح الصغير.

مختارات من إبداعات عصام خليف

تتضمن الأمسية مختارات من إبداعات عصام خليفة فى مجال الشعر والتى تعبر عن توجهة الفكرى في لقاء متجانس مع الموسيقى بهدف التأكيد على قوة الكلمة وسحر الإيقاع منها قصيدة الأرض، العطر وغيرها.

نبذة عن الشاعر عصام خليفة

يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن، نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات، وصدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى، جواز مرورى الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، فى ساحة التحرير والأرض، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية.

عازفة الهارب على المسرح الصغير

يذكر أن عازفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين،قدمت أمسية موسيقية في يناير الماضي على المسرح الصغير بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم "فلوت"، تسفيتلينا كريستيفا، دينا خودزهامبيردبيفا "فيولينه"، عبد الرحمن الوردانى “فيولا” وعلاء عبد الله "تشيللو".

وتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ولفجانج أماديوس موتسارت وفرانسو ادريان بوالديو وغيرهم.